Kıbrıslı Türk Akademisyen Sahte Çıktı!

Güney Kıbrıs'ta eğtim veren University of Nicosia hakkında geçtiğimiz günlerde çıkan haberin sahte olduğu ortaya çıktı.

Universty of Nicosia'da psikoloji üzerine dersler verdiği iddia edilen Dr. Aslıhan Yılmaz isimli akademisyenin gerçek olmadığı uydurma bir profil olduğu anlaşıldı.

Söz konusu haberde adı geçen Dr. Aslıhan Yılmaz “okul yönetiminin ırkçılık ve para odaklı eğitim sistemi uyguladığı” iddiasıyla, 100 puanlık tek bir soruyla tepki gösterdiği ve istifa ettiği belirtilmişti.

Haberin ardından University of Nicosia bir açıklama yayınlayarak Dr. Aslıhan Yılmaz adında herhangi bir şahısın hiçbir zaman University of Nicosia çalışmadığı belirtildi.

University of Nicosia tarafından yapılan açıklama şöyle:

İnternette yayımlanan Kıbrıs Postası gazetesinin 5 Şubat 2019 tarihinde kurumumuzu karalamak için yaptığı haberi University of Nicosia olarak şiddetle kınıyoruz. Şunu açıkça belirtmek isteriz ki söz konusu yayın, kurumumuzun en başından beri temsil ettiği etik ve akademik değerleri hedef almakta ve uygulamalarımızla bağdaşmayan yalan ve kışkırtıcı unsurlar içermektedir.

Kamuoyunun bilgisine getirmek istediğimiz hususlar şunlardır:

1) Dr. Aslıhan Yılmaz adında herhangi bir şahıs hiçbir zaman University of Nicosia çalışmamıştır.

2) Haberle birlikte yayımlanan ve üniversitenin amblemini taşıyan sözde sınav kâğıdının Lefkoşa Üniversitesi’yle hiçbir ilgisi yoktur.

University of Nicosia – Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk ya da Kıbrıslı olmayan - tüm öğrencileri ve mezunlarıyla gurur duymaktadır. Ayrıca öğrencilerin; cinsiyet, ırk, uyruk, etnik köken ve dinlerinden kaynaklanan farklılık ve özgüllüklerine saygı duymakta, hiçbir ayrım yapmaksızın onları eşit kabul etmektedir.