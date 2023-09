Kıbrıslı Türk Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek

Top Model Of Universe’in bu yıl 5 Kasım’da İstanbul’da yapılacak dünya finalinde, Ali Sarıkaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil edecek. Sarıkaya, daha önce de Best Model Of The World finalinde ülkeyi temsil etmişti.

Yapılan açıklamada, yarışma için 42 ülke resmi başvuru yaparken, ön eleme neticesinde 20 modelin yarışmaya katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

Açıklamada; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Ali Sarıkaya’nın ön elemeyi geçerek ilk 20 model arasında girmeyi başardığının Organizasyon Başkanı Ali Durgut tarafından açıklandığı, yarışma jürisinde önemli modacı ve organizatörlerin yer alacağı ve yarışmanın dünyanın birçok ülkesinde naklen yayınlanacağı belirtildi.

Yarışmada online oylamanın da olacağının kaydedildiği açıklamada, online oylamada birinci olan modelin otomatik olarak ilk 5 arasına gireceği aktarıldı.

14/09/2023 13:28