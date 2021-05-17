Kıbrıslı Türk bilim insanı Prof.Dr. Ten Feizi’ye 'Fellow of royal society' unvanı

İngiltere’de Royal Society’nin 1663 yılından beri seçkin bilim insanlarına verdiği prestijli ‘Fellow of Royal Society’ (Kraliyet Topluluğu AkademiÜyesi) unvanına bu yıl layık görülenler arasında Kıbrıslı Türk olan Prof. Dr. Ten Feizi de yer aldı.

1937’de Lefkoşa’da doğan, ilk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs’ta tamamladıktan sonra akademik eğitimine Londra’da devam eden Ten Feizi, uzun yıllardır yaptığı çalışmalarda hücrelerin yüzeylerindeki glycan diye isimlendirilen karbonhidratların, çeşitli şeker zincirlerinin gelişmesinde ve onların sağlıkta, bulaşıcı ve enflamatuar bozukluklarda ve kanserde başka hücrelerle iletişimini ortaya koymakta öncülük etti.

Ten Feizi, HIV yüzeyinde olan GP 120 adı verilen bir proteinin şeker zincirleri sıralamasını ilk yapan bilim insanı da oldu. Virüsün bağışıklık sisteminden kurtulmasında çok önemli rol oynayan bu glikoprotein, halen AIDS aşılarının geliştirilmesinde önemli bir hedef olmaya devam etmektedir.

Halen Londra Imperial College’in Glycosciences Laboratuvarı’nın Direktörü olarak görev yapan Prof. Dr. Ten Feizi, 1994 yılında Amerika Klinik Patologlar Derneği Üstün Araştırma Ödülü, 2014 yılında Glikobiyoloji Derneği Rosalind Kornfeld Ömür Boyu Başarı Ödülü, 2020 yılında ise Royal Society of Chemistry Ödülüne de layık görülmüştü.

Prof.Dr. Ten Feizi’ye Royal Society tarafından layık görülen unvanı daha önce alanlar arasında Isaac Newton (1672), Michael Faraday (1824), Charles Darwin (1839), Ernest Rutherford (1903), Albert Einstein (1921), Stephen Hawking (1974) gibi bilim adamları da yer alıyor.

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17/05/2021 15:03