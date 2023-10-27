Kıbrıslı Türk bisikletçi Emre Kaplan, Balkan 3’üncüsü oldu

Kıbrıslı Türk bisikletçi Emre Kaplan, Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası’nda team sprint kategorisinde Balkan 3’üncüsü oldu.

Kıbrıslı Türk bisikletçi Emre Kaplan, daha önce elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi…

Türkiye Milli Takımı ile Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası’na katılan Emre Kaplan, team sprint kategorisinde Balkan 3’üncüsü olmayı başardı.

Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sporcumuz Emre Kaplan Türkiye Milli Takımı ile katıldığı, Bulgaristan’da yapılan Balkan Pist Şampiyonası’nda team sprintte Balkan 3.sü oldu. Sporcumuzu tebrik ederiz.”