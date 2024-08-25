Kıbrıslı Türk doktor Turan, ihmal yüzünden iki göğsünü de kaybetti!

Kıbrıslı Türk Dr. Rahşan Turan, meme kanseri şüphesiyle başvurduğu hastanede ihmaller zincirinin kurbanı oldu.

Acıbadem Ankara Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Kıbrıslı Türk Dr. Rahşan Turan, meme kanseri şüphesiyle başvurduğu ve kendi çalıştığı hastanede ihmaller zincirinin kurbanı oldu. Yanlış teşhis ve yetersiz tedavi nedeniyle kanserin vücudunda hızla yayılmasına yol açılan Dr. Turan, yaşadığı bu büyük şokun ardından hukuki yollara başvurarak adalet arayışına girdi.

2 Haziran 2022 tarihinde sol göğsünde bir kitle fark eden Dr. Turan, çalıştığı hastanenin genel cerrahi bölümüne başvurarak meme ultrasonu çektirdi. Ancak ultrason sonuçları temiz çıkmasına rağmen, hastalığın kontrol altına alınması için gerekli olan detaylı tetkikler yapılmadı. Hastanenin ihmali, Turan’a yalnızca antibiyotik tedavisi önerilmesiyle devam etti. Yanlış teşhis ve tedavi süreci, Dr. Turan’ın sağlık durumunun giderek kötüleşmesine yol açtı.

Aylar süren bu hatalı tedavi sürecinin ardından durumunun ciddileşmesi üzerine farklı bir sağlık kuruluşuna başvuran Dr. Turan, burada acilen meme MR’ı ve biyopsi yapılması gerektiğini öğrendi. 12 Ekim 2022 tarihinde yeniden Acıbadem Ankara Hastanesi’ne giden Dr. Turan’a yapılan biyopsi sonucu meme kanseri teşhisi konuldu. Ne yazık ki bu teşhis, kanserin ileri safhaya ulaştığı ve lenf bezlerine yayıldığı bir noktada gerçekleştirilebildi.

Bu ihmaller sonucunda Dr. Turan’ın sağlık durumu ağırlaştı ve mesleğini icra edemez hale geldi. İhmal zinciri yüzünden kanserin daha da ilerlemesiyle Dr. Turan'ın iki göğsü de ameliyatla alındı. Hastane yönetimi ve doktorlarının ihmalkarlığı, Dr. Turan’ın çalışamaz duruma gelmesine neden olurken, hastane yönetiminin arabuluculuk görüşmelerinde sorumluluğu kabul etmemesi ve çözüm yönünde adım atmaması olayın skandal boyutunu daha da büyüttü.

Dr. Turan’ın, hastanede adının kullanılmaya devam edilmesi, hasta randevularının kendi adına alınarak başka doktorlara yönlendirilmesi gibi olaylar, yaşanan ihmal zincirini daha da derinleştirdi. Bu yaşananlar üzerine Dr. Turan, hastane yönetimi ve sorumlu doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dr. Turan’ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, müvekkilinin hastanenin ihmali ve kusuru nedeniyle sağlığının tehlikeye girdiği, yanlış teşhis ve eksik tetkikler sonucu kanserin ilerlediği belirtilerek, yaşanan maddi ve manevi zararın tazmini talep edildi.