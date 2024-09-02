Kıbrıslı Türk epidemiyoloji uzmanı Burcu’ya FISPE ünvanı

Kıbrıslı Türk epidemiyoloji uzmanı Dr. Mehmet Burcu’ya Uluslararası Bilim ve Epidemiyoloji Örgütü’nün (ISPE) her yıl dünyada çok sınırlı sayıda kişiye verdiği “FISPE ünvanı” verildi.

Ailesinin verdiği bilgiye göre, Burcu’ya ödülü, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.

Büyük bir prestije sahip olduğu belirtilen FISPE ünvanı, akademik başarılar, liderlik ve ISPE toplumuna hizmet yoluyla tıbbi epidemioloji alanına ve farmakoepidemiyoloji disiplinine önemli katkılarda bulunan ve bu prestijli statü için gerekli kriterleri yerine getirdiğini fazlasıyla kanıtlamış kişilere veriliyor.

21 yıldır Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamakta olan Dr. Mehmet Burcu, Maryland Üniversitesi’nde 6 yıl sürdürdüğü çalışmalardan sonra son 7 yıldır dünyanın en büyük ilaç şirketlerinin birinde epidemiyoloji uzmanı olarak çalışıyor.