Kıbrıslı Türk Hasan Minalay, Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Yarışması'nda Birincilik Ödülünü Kazandı

Kıbrıslı Türk genç yetenek Hasan Minalay, 30 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında Adana Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarında düzenlenen 5. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Yarışması'nda kendi yaş grubu olan 9-12 yaş arasında birincilik ödülünü kazandı. Tüm Türkiye ve yurt dışından gelen 23 yetenekli yarışmacı arasından sıyrılarak jürinin büyük ilgisini çeken Minalay, uluslararası alanda tanınmış piyanistlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. Jüri üyeleri arasında KKTC Devlet Sanatçısı Rüya Taner, TC Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Prof. Gökhan Aybulus, Emre Şen, Dr. Cem Babacan, Prof. Dr. Eser Bilgeman ve Belçika'dan Maria Meerovitch gibi isimler yer aldı.

2011 yılında Lefkoşa'da doğan Hasan Minalay, piyano eğitimine beş yaşında başladı ve son iki yıldır öğretmeni Yuliya Yılmaz ile derslerine devam ediyor. Bu başarısıyla Minalay, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük bir başarıya imza atmış oldu.