Kıbrıslı Türk İşinsanı Fikri Şener Beşiktaş AŞ Yönetim Kurulu’nda

Kıbrıslı Türk işinsanı Fikri Şener, Beşiktaş’ta Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 09 Ocak 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, BJK Futbol AŞ Yonetim Kurulu Üyesi seçildi.

Ülkeye önemli katkıları bulunan işinsanı Fikri Şener, Beşiktaş AŞ’nin yönetim kuruluna seçilerek ileriki dönemde Beşiktaş’ın başarısı için çalışacak. Türk futbolunda son yıllarda ilk kez bir Kıbrıslı Türk iş insanı bu denli önemli bir görevi üstlenmiş olacak.

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Futbol A.Ş’nin başına ise Erdal Torunoğulları getirildi.

Siyah-beyazlı ekipten, konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 16.01.2020 tarihli bugünkü toplantısında; 09.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Erdal Torunoğulları (Yönetim Kurulu Başkanı)

Cenk Sümer (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye)

Celal Aral (Yönetim Kurulu Üyesi)

Emre Kocadağ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kemal Erdoğan (Yönetim Kurulu Üyesi)

Fikri Şener (Yönetim Kurulu Üyesi)

Demet Güdül (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ertan Mitap (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Özgür Şentürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

31/01/2020 17:22