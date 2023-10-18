Kıbrıslı Türk kadın, Güney Kıbrıs’ta bir alışveriş merkezinde hayat kurtardı

Güney Kıbrıs’taki bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren 46 yaşındaki bir şahsın hayatını, Kıbrıslı Türk bir kadının kurtardığı bildirildi.

Güney Kıbrıs’taki bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren 46 yaşındaki bir baba, 30 yaşındaki Kıbrıslı Türk kadının ilk yardım müdahalesi ile kurtarıldı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Güney’deki Ambulans Servisi sorumlusu Riana Constantinou’nun doğruladığı olayda, “doğru anda, doğru yerde bulunan” Kıbrıslı Türk kadın, sakinliğini koruyarak, kalp krizi geçiren adama müdahale ettiği belirtildi.

Servis sorumlusu Constantinou “kahramanı” bulmak ve ona teşekkür etmek için sosyal medyadan paylaşım yaptı:

“Bugün sizin bu elleriniz 46 yaşındaki bir babaya yaşam hakkı verdi… Sizin elleriniz onu kurtarmamızı sağladı. Lütfen ambulans servisiyle iletişime geçin ve bilgilerinizi bırakın. Binlerce teşekkürler… Hepimiz sizin gibi gururlu vatandaşlarız.”