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Kıbrıslı Türk Kayra Özsezer destek bekliyor

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12/11/2019

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Kıbrıslı Türk Kayra Özsezer destek bekliyor

20 yaşındaki Kıbrıslı Türk Kayra Özsezer beyin tümörüyle mücadelesinde destek bekliyor.

Londra’da yaşayan ve beyin tümörü ile mücadele eden 20 yaşındaki Kıbrıslı Türk Kayra Özsezer destek bekliyor.

Alternatif bir tedavi için Almanya’ya gitmesi gereken Kayra Özsezer'in 25 bin poundluk tedavi masrafları için internetten bir bağış kampanyası başlatıldı

www.gofundme.com/f/kayras-cure adresi üzerinden başlatılan kampanyayla şu ana kadar yaklaşık 15 bin pound toplandı.

12/11/2019 11:05
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TAGS: Kayra Özsezer
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