Kıbrıslı Türk Mehmet Aziz'in hayatı BBC’ye konu oldu…

İngiltere’nin önde gelen basın kuruluşlarından BBC sıtma hastalığına bir çözüm bulan Kıbrıslı Türk Mehmet Aziz’in hikayesini kaleme aldı. Tabitha Morgan’ın imzası ile yayınlanan yazı “Adadaki sıtmayı ortadan kaldıran unutulmuş Kıbrıs kahramanı” başlığı ile servis edildi.

Söz konusu yazıda Mehmet Aziz'in başarısına dikkat çekilirken bir dönemler Kıbrıs’ta ciddi ölümlere neden olan sıtma hastalığı ile nasıl başarılı bir mücadele verdiğinin hikayesi anlatıldı.

İşte Tabitha Morgan’ın o yazısı:

Ona Büyük Kurtarıcı adını verdiler. Adı Mehmet Aziz'di ve Kıbrıs'ın geçen yüzyılın en önemli başarılarından birinin arkasındaydı. Yine de bir avuç Kıbrıslı dışında hiç kimse onu duymadı.

Aziz, Kıbrıs'ın hastalığı tamamen ortadan kaldıran dünyadaki ilk sıtma ülkesi olmasını sağlayan bir Kıbrıslı Türk sağlık görevlisiydi.

Yurttaşları tarafından "sinek adam" olarak bilinen o, hastalığı bulaştıran sivrisinek türünü bulan Nobel ödüllü sıtma uzmanı Sir Ronald Ross ile eğitim görmüştü. İngiliz sömürgeci Kıbrıs'ı hakkında bir kitap araştırırken tesadüfen Aziz'in hikayesine rastladım.

En çok sıtma vakası Kıbrıs’ta görülüyordu

1936'da, o zamanlar bir İngiliz kolonisi olan Kıbrıs, her yıl yaklaşık 18.000 vaka ile dünyanın en sıtma ülkelerinden biri olarak biliniyordu.

Hastalık özellikle çocuklar için yıkıcıydı. Çocukluğunu hatırlayan yaşlı bir adam, "çok sayıda gencin asla başaramadığını, diğerlerinin hastalığa yakalandıktan sonra bir günlük iş yapmaya uygun olmadığını" açıkladı.

Sıtmaya karşı askeri tarzda kampanya

On yıl sonra Aziz, baş sağlık müfettişi sıfatıyla, Kıbrıs'tan sıtma ileten anofel sivrisineklerini ortadan kaldırmak için Sömürge Kalkınma Fonu'ndan bir hibe aldı.

Kampanyasını askeri hatlar doğrultusunda planladı ve tüm adayı, her biri 12 gün boyunca tek bir adam tarafından kapsanabilecek 500 ızgaraya böldü.

Ekibi, DDT ile tüm durgun su kaynaklarını (içme kuyuları dahil) bombardıman ederek, ızgara planında sistematik olarak çalıştı.

Bu harita, 1946 ve 1947'de yok etme kampanyasının nasıl ilerlediğini gösteriyor.

Aziz'in ekibi, sivrisinek larvalarının yumurtadan çıkmasını önlemek için su yüzeylerine ince bir petrol tabakası dökerek kullanımını en aza indirecek bir tekniğin öncülüğünü yaptı.

Haziran 1948 tarihli Kıbrıs İncelemesine göre, "suyla kaplı zemindeki her havuz ve dereye ve alana" böcek ilacı püskürtüldü. Hayvanların ayak izleri bile tedavi edildi. Aziz'in adamları bataklıklara doğru ilerledi ve iplerle mağaralara indirildi.

Test edilen alanlar, sivrisinek larvalarının kanıtı açısından haftalık olarak kontrol edildi ve gerekirse tekrar püskürtüldü. Kampanya sürerken, "kirli" alanlardan "temiz" alanlara giden tüm trafiğe püskürtülmesi gerekiyordu.

Sıtma nedir?

Sıtma, Plasmodium parazitlerin neden olduğu önlenebilir, tedavi edilebilir bir hastalıktır ve insanlara kanlı yiyecek arayan dişi sivrisineklerin ısırmasıyla yayılır.

Enfekte olduktan sonra insanlar çok hastalanırlar: parazitler karaciğerdeki hücreleri ve kırmızı kan hücrelerini enfekte eder. Sonunda hastalık beyin dahil tüm vücudu etkiler ve ölümcül olabilir.

2019'da dünya çapında 229 milyon vaka ve üçte ikisi çocuk olmak üzere tahmini 409.000 ölüm meydana geldi.

“1950'ye gelindiğinde Kıbrıs, dünyanın ilk sıtma olmayan ülkesiydi”

Aziz'in kızı Türkan, babasının resmi, askeri tarzdaki sıhhi müfettişin apoletler ve köşeli çift ayraçlarla tamamlanmış üniformasını hatırladı. Su sızıntısı kaynaklarını yorulmadan araştırırken, çocukluk pikniklerinin kurumuş nehir yataklarında peşinden koşarak geçirdiğini hatırladı.

Amerikalı bir sıtma uzmanı, çocukların% 72'sinin sıtma enfeksiyonu belirtileri gösterdiği bir Kıbrıs köyüne yaptığı ziyarette Aziz'e katıldı.

Aziz, sivrisinek kolonilerini ararken "merdivenleri bulmada ve yüksek tavanları aramada ustalaştığını" ve sonunda "köy hamamının nemli duvarlarında adil bir yığın" olduğunu fark etti.

Üç yıldan biraz fazla sürdü. Şubat 1950'ye gelindiğinde Kıbrıs, dünyanın ilk sıtma olmayan ülkesiydi.

Bir kahramanı selamladı ve sonra havaya uçuruldu

Aziz'in kendisi London News Chronicle tarafından "Büyük Kurtarıcı" olarak selamlanırken, Kıbrıslı Rum ve Türk meslektaşları "sıtma ile mücadelede cephe savaşçısı" olarak tanımlandı. MBE ödülüne layık görüldü ve Koloniler için Dışişleri Bakanı tarafından "dünyanın her yerindeki doktorlar ve bilim adamları arasında ün kazandığı" için alkışlandı.

Aziz, sıtmayı ortadan kaldırma görevi tamamlandıktan sonra, baş sağlık müfettişi olarak görevine devam etti, tifo ve tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklarla ilgili çok sayıda sağlık eğitimi kampanyası yürüttü ve Doğu Akdeniz'deki üniversitelerde dersler verdi.

Ancak başarısı, ona kalıcı bir ün kazandırmadı. Hikayesini özellikle ilginç kılan, dikkate değer başarısı değil, bir ulusun tarihinin tamamen dışına atılma şeklidir.

Bunun nedeni, kısır bir bağımsızlık - ve ardından internecine - mücadeleyle parçalanan küçük bir adanın ardından gelen tarihinde yatıyor.

Birleşik Krallık'ta bir İşçi Partisi hükümetinin seçilmesiyle birlikte (birçok Kıbrıslının cesurca savaştığı) İkinci Dünya Savaşı'nın sonu, birçok kişinin adanın yakında sömürge yönetimini terk edebileceğini ummasına yol açmıştı.

Bağımsızlıktan bölünmeye

Ne yazık ki, Kıbrıs için Ortadoğu'nun diğer bölgelerindeki huzursuzluk, Britanya'nın "batmaz uçak gemisinin" her zamankinden daha stratejik olarak önemli hale gelmesi anlamına geliyordu. İngilizler kolay kolay ayrılmayacaklardı.

1955'te, Aziz'in yankılanan başarısından beş yıl sonra, Kıbrıslıların Britanya'nın uzlaşmazlığından duyduğu hayal kırıklığı şiddetli bir mücadelede patlak verdi. Ada, nihayet 1960 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanırken, giderek etnik, dini ve siyasi çizgilerde parçalanmış hale geldi ve Mehmet Aziz'in hikayesi çatlaklar arasında sessizce kaydı. Kıbrıs, 1974 yılından bu yana, bölünmüş durumda.

O zamandan beri, kuzeydeki üçte birlik kısımda ağırlıklı olarak Kıbrıslı Türkler ve güneyde Kıbrıslı Rumlar yaşamaktadır.

Bu bölünme, Mehmet Aziz gibi birinin anılması için çok az yer bıraktı.

Kıbrıs'ın sıtma ile mücadele kampanyasını yöneten "uçucu adam" kahramanı, 1991 yılında Lefkoşa'nın kuzey kesiminde, emekliliğini sessizce devlet emekli maaşıyla geçirdikten sonra 98 yaşında öldü. Resmi tören olmadan toprağa verildi.

Aziz'in hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar tarafından rehabilitasyonu, Kıbrıs hakkında başka bir ulusal hikâye anlatmak için küçük bir adım olabilir.

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23/05/2021 17:04