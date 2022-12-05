Kıbrıslı Türk Profesör Rifat Atun’dan gururlandıran başarı

Kıbrıslı Türk Profesör  Rifat Atun  son on yılda dünyanın en etkili araştırmacıları arasında gösterildi. 

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05/12/2022

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Kıbrıslı Türk Profesör Rifat Atun’dan gururlandıran başarı

Harvard T.H.'ye bağlı 30'dan fazla öğretim üyesi ve araştırmacı son on yılda dünyanın en etkili araştırmacıları arasında gösterildi. Küresel Sağlık Sistemleri Profesörü Kıbrıslı Türk Rifat Atun da olağan üstü performans gösteren Harvard araştırmacıları arasında yer aldı.  Rifat Atun'un araştırmaları  Clarivate Analytic'in Web of Science Group'tan yıllık Yüksek Atıf Alan Araştırmacılar listesine dahil edildi.

 

 

05/12/2022 11:33
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TAGS: Rifat Atun
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