Kıbrıslı Türk Sanatçı Eylem'den Boris Johnson'a Türk Kahvesi

İngiltere’deki seçimlere günler kala Başbakan Boris Johnson, Chingford bölgesinde Muhafazakar Partisinden aday olan ve Kıbrıslı Türklerin destekçisi olarak bilinen Iain Duncan Smith ve halk ile bir araya geldi.

İngiltere’de 12 Aralık’ta yapılacak erken genel seçime bir haftadan az süre kala, 8 Aralık Pazar günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson Chingford bölgesinde bulunan halk ile bir araya geldi ve Iain Duncan Smith’e destek oldu.

Boris Johnson’nun ziyaretine damga vuran an ise, Kıbrıslı Türk ünlü sanatçı Eylem’in elinden Türk kahvesi içmesi oldu.

09/12/2019 11:01