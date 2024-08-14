Kıbrıslı Türk Sanatçı Mirana Faiz’in eseri 2024 Hollywood Bağımsız Müzik Ödülleri aday listesinde

Kıbrıslı Türk Sanatçı Mirana Faiz’in eseri, 2024 Hollywood Bağımsız Müzik Ödülleri aday listesine girdi.

Faiz, "Whispers of The Journey" isimli parçasıyla çağdaş klasik alanında ilk altı sanatçı arasında yer alarak Los Angeles’e davet edilerek ödül törenine katıldı ve çeşitli aktivitelerde performans sundu.

Sanatçıyla yapılan anlaşmalarla listeye alınan parçasının da bulunduğu müzik albümünün kaydı ünlü mühendisler John Barrett ve Chris Parker'ın uzmanlığıyla, ikonik Abbey Road Stüdyolarında gerçekleştirildi.

Yıl sonuna doğru satışa sunulması planlanan albüm, piyano aracılığıyla duyguların ve yaratıcılığın derinliklerini keşfeden etkileyici besteler içeriyor.

Ailesinin verdiği bilgiye göre, bu önemli platformda yer alan ilk Kıbrıslı sanatçı olan Mirana Faiz, yüksek lisans eğitimini Leeds Konservatuvarı’nda tamamladıktan sonra kariyerini İngiltere’de sürdürüyor.

Dünyanın farklı ülkelerinde konserler veren sanatçı 2024 yılı içinde Sudeley Castle'da (İngiltere), Villa Boveri'de (İsviçre) ve Palais Ehrbar'da (Viyana, Avusturya) da konserlerde sahne aldı.