Kıbrıslı Türk Şef, Aşcılık Dünya Kupası'nda jüri üyeliği yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesinde Öğretim görevlisi olan Chef (Sugar Artists ) Pınar Barut Başarılarından dolayı Kasım ayında düzenlenen Luxembourg’daki Aşçılık Dünya Kupası’na (Villeroy & Boch Culinary World Cup) bu kez jüri üyesi olarak davet edildi.

İlk kez bu yarışmaya Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs’tan (Worldchefs) Jüri üyesi olarak biri davet edildi ve Barut KKTC’de bir ilki başararak jüri üyesi olarak davet edildi.

Lüksemburg’da düzenlenen Aşcılık Dünya Kupası ( Villeroy & Boch Culinary World Cup Luxembourg) bir çok yönden gastronomi sektörü için önemli bir etkinlik, Pek çok ünlü chef’in bir araya geldiği platform Beş kıtadan en yetenekli şefler için bir buluşma yeri, gastronomi alanındaki meslekler için ticaret fuarı, aynı zamanda yiyecek ve içecek konusunda halka yönelik çok yönlü bir etklinlik ve en önemlisi dünyaca ünlü uluslararası aşcılık ve pastacılık yarışması.

Beş kıtadan 55 farklı ulus Lüksemburg’a konuk olup en yüksek standartlarda bir gastronomi festivalini kutlar.

Villeroy & Boch Aşçılık Dünya Kupası, mükemmel bir üne sahip dünyanın en büyük ve en önemli mutfak yarışmaslarından biri ve her 4 yılda bir Lüksemburg’da düzenleniyor. 2018 yılında düzenlendiğinde 45,000 ziyaretçi ve 75 ülkeden şefler aynı tutkuyu paylaşmak için bir araya gelmişti.

Barut, 2018 yılında Luxembourg’da 4 yılda bir düzenlenen 75 ülkenin katıldığı Dünya’nın en önemli yarışmalarından biri olarak kabul edilen Villeroy & Boch Aşçılık Dünya Kupası’na (Villeroy & Boch Culinary World Cup) katılmış ve altın madalya ile ödüllendirilmişti,

2020 yılında da, Stuttgart’da 4 yılda bir düzenlenen Aşçılık Olimpiyatları’nda (IKA Culinary Olympics) altın madalya ile ödüllendirilmişti

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18/12/2022 09:28