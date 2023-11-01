Kıbrıslı Türk Şef ''Gastronomide 20 Duayen'' listesinde

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu (TMSYO), Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü kurucularından olan Eğitmen Şef (Executive) Selim Yeşilpınar büyük bir başarıya imza atarak, 'Gastronomide 20 Duayen' listesinde yer almaya hak kazanarak Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ülkemiz açısından çok önemli bir organizasyona davet edildi.

Bununla birlikte Yeşilpınar, Türkiye’de açılması hedeflenen ilk Gastronomi Lisesi’nin ders müfredatına Kıbrıs Mutfağı dersinin dahil edilerek çok önemli değerler içeren Kıbrıs’a ait lezzet kültürünün Türkiye’deki geleceğin gastronomi elçileri ile buluşmasını sağlama görevi edindi. Açılacak Gastronomi Lisesi ile, hem donanım sahibi öğrencilerin yetiştirilmesi hem de bu gelişim ışığının dünyaya yayılması hedeflenerek önemli bir projeye imza atıldı.

UFÜ - TMSYO Müdürü Doç. Dr. Nafiya Güden ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Gastronomi alanında sürekli yükselen bir başarı grafiği ile ülke turizmine katkısında önemli bir rolü olan UFÜ Öğretim Görevlisi Selim Yeşilpınar'ın başarısının bir tesadüf olmadığını belirtmiştir. Güden ayrıca, bu davetin ülkemiz açısından ne kadar önemli bir başarı olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs Mutfağı’nın sadece KKTC'de değil, Türkiye’deki liselerin ders müfredatlarında da yer almasının önemini vurgulamıştır. Güden son olarak, bu dersin Türkiye’de bulunan liselerde verilmeye başlanması ile birlikte ülkemizin ne denli zengin bir mutfağı olduğu farkındalığı yaratılarak, aynı zamanda ülkemizde yetişen ve üretilen ürünlerin de Türkiye pazarında daha fazla kullanılması için bir teşvik sağlayıcı unsur olabileceğini ifade etti.

UFÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan da konuyla ilgili olarak, UFÜ TMSYO'nun başarılarından gurur duyduğunu belirterek, Eğitmen Şef Selim Yeşilpınar'ı, bu projeye dahil edilene kadar elde ettiği başarılar ve süreçte gösterdiği özveriden dolayı tebrik etti.