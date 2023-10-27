Kıbrıslı Türk sosyal hizmet uzmanından gururlandıran başarı

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27/10/2023

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Kıbrıslı Türk sosyal hizmet uzmanından gururlandıran başarı

Kıbrıslı Türk Sosyal Hizmet Uzmanı Tevfik Gören, her yıl düzenlenen ve Birleşik Krallığın sosyal hizmet alanında en prestijli ödülü sayılan British Assocation of Social Workers makale ödülüne layık görüldü. 116 makale arasında yapılan seçmelerde Tevfik Gören'in 'Londra'daki göçmen çocuklara sosyal hizmet penceresinden bakmak' başlıklı makalesi 1.lik ödülüne layık görüldü. İskele Sosyal Hizmetler Dairesi bölge amiri olan Tevfik Gören, Hacettepe Üniversitesinden lisans, Lefke Avrupa Üniversitesinden yüksek lisans derecesi sahibi olup, şu anda İngiltere'deki University of East London' üniversitesinde sosyal hizmet alanında doktora çalışmasına devam ediyor.

27/10/2023 10:49
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TAGS: Tevfik Gören
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