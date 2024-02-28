Kıbrıslı Türk Taksi Şoförü, Güney Kıbrıs'ta Silah Bulundurma Suçundan Tutuklandı

Bir Kıbrıslı Türk taksi şoförü, Güney Kıbrıs'ta aracında silah bulundurduğu gerekçesiyle Rum polisi tarafından tutuklandı.

Rum polisi, Kıbrıslı Türk taksi şoförünün silahı satmak amacıyla taşıdığından şüpheleniyor ve kimlere satış yapmayı planladığını belirlemeye çalışıyorlar.

Tutuklanan 34 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförü, bugün sabah saatlerinde Güney Kıbrıs'ta mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, polisin bir ihbar üzerine taksiyi durdurduğu ve yapılan aramada silahın bulunarak tutuklamanın gerçekleştiği belirtildi.

Yasadışı olarak silah bulundurma ve taşıma suçlamasıyla karşı karşıya olan Kıbrıslı Türk taksi şoförü, Rum cezaevinde tutuklu yargılanacak.