Kıbrıslı Türk Tenisçi Bekir Devran Esendağlı, Uluslararası Arenada

ads ads ads ads
11/11/2023

ads
Kıbrıslı Türk Tenisçi Bekir Devran Esendağlı, Uluslararası Arenada


Kıbrıslı Türk Bekir Devran Esendağlı, Nadal Akademisi'nde Uluslararası Tenis Turnuvasına katılmak  için İspanya'ya gidiyor.

Tennis Europe (Avrupa Tenis Federasyonu) tarafından düzenlenen özel bir etkinlik için hazırlanan görsel, Bekir Devran Esendağlı'nın uluslararası alandaki başarısını vurguluyor. Bugün, Esendağlı ve antrenörü Mustafa Ülker, dünyanın en büyük tenis markalarından ve efsanelerinden biri olan Rafael Nadal'a ait Nadal Akademisi'nde düzenlenen turnuvaya katılmak üzere İspanya'ya hareket etti.

Özel davetle düzenlenen 12 yaş turnuvasında, davetli 25 özel çocuk arasında Kıbrıslı Türk bir gencin yer alması büyük bir gurur kaynağı oldu. Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Bekir Devran Esendağlı ve antrenörü Mustafa Ülker'e başarılar dileyerek turnuvadan güzel sonuçlar beklediğini ifade etti.

11/11/2023 10:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, tenis
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.