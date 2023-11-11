Kıbrıslı Türk Tenisçi Bekir Devran Esendağlı, Uluslararası Arenada

Kıbrıslı Türk Bekir Devran Esendağlı, Nadal Akademisi'nde Uluslararası Tenis Turnuvasına katılmak için İspanya'ya gidiyor.

Tennis Europe (Avrupa Tenis Federasyonu) tarafından düzenlenen özel bir etkinlik için hazırlanan görsel, Bekir Devran Esendağlı'nın uluslararası alandaki başarısını vurguluyor. Bugün, Esendağlı ve antrenörü Mustafa Ülker, dünyanın en büyük tenis markalarından ve efsanelerinden biri olan Rafael Nadal'a ait Nadal Akademisi'nde düzenlenen turnuvaya katılmak üzere İspanya'ya hareket etti.

Özel davetle düzenlenen 12 yaş turnuvasında, davetli 25 özel çocuk arasında Kıbrıslı Türk bir gencin yer alması büyük bir gurur kaynağı oldu. Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Bekir Devran Esendağlı ve antrenörü Mustafa Ülker'e başarılar dileyerek turnuvadan güzel sonuçlar beklediğini ifade etti.