Kıbrıslı Türk Ulaç, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda birinci oldu

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yüzücüsü Doğukan Ulaç; 6,5 kilometrelik parkuru, 46 dakika 58 saniye dereceyle tamamladı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Yakası Kanlıca İskelesi'nden başlayarak Avrupa Yakası Kuruçeşme'de son bulan yarışta, dereceler sporcuların ayaklarına bağlanan çipler sayesinde belirlendi.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre Ulaç, yarışma hakkında şunları kaydetti:

“Zorlu ve tehlikeli bir yarıştı. İstanbul Boğazı’nda olan dalga ve akıntı yüzücüleri çok zorladı, ancak bitiş noktasına gelmeyi başardım. Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen ve binlerce yüzücünün yer aldığı etkinlikte, Kıbrıslı bir Türk olarak yer alıp başarıya ulaşmak gurur ve mutluluk verici. Yarışma öncesi denizde yüzme antrenmanları yaptım. Başta ailem olmak üzere, antrenörüm ve desteklerinden dolayı Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum. Sıradaki hedefim; Aralık ayında Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası. Yeni başarılar elde edebilmek için çalışmalarımı sürdüreceğim.”