Kıbrıslı Türk'e AB Bursu

Avrupa Komisyonu, College of Europe'da eğitim görmek üzere bir Kıbrıslı Türk’e burs verildiğini duyurdu.

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18/07/2022

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Kıbrıslı Türk'e AB Bursu

Avrupa Komisyonu, College of Europe'da eğitim görmek üzere bir Kıbrıslı Türk’e burs verildiğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamada, College of Europe’ta AB'ye entegrasyon konusunda eğitim programları da sunan bir kurum olduğu, Collage of Europe’da okuyan Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ve AB'ye tam entegrasyonuna giden yolda katkı sağlamasını bekledikleri ifade edildi.

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı kapsamında College of Europe'da eğitim bursu vermeye devam edileceğini kaydetti.

18/07/2022 14:10
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TAGS: Kıbrıslı Türk, AB Bursu, College of Europe,
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