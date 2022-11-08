Kıbrıslı Türkler Giderek Adadan Uzaklaşıyor…

İNGİLTERE’DE KIBRISLI TÜRKLERİN EKONOMİK POTANSİYELİ 7 MİLYAR STERLİN, NÜFUS ÜÇ YÜZ BİN

KIBRISLI TÜRKLER GİDEREK ADADAN UZAKLAŞIYOR… BUNU GÖRMEK VE BAĞLARI GÜÇLENDİRMEK GEREKİYOR

İngiltere, tahminen 300 bin Kıbrıslı Türk’e vatan oldu. Peşi sıra göç devam ediyor. Özellikle kapıların açılması ve devamında bir çok aile, Kıbrıs’ta değil, İngiltere’de birleşti. Çocuklar okumaya geldi, iş buldu, aileler peşi sıra göç ederek çocuklarının yanında yaşama devam etti

Bir çok Kıbrıslı Türk, İngiltere’nin bir köşesinde bir mezar taşına sahip. Cenazeler bile KKTC’ye gelmiyor. Memlekete dönme planı yapa yapa burada ömür törpüleyen onbinlerce insanımız var. Günlük yaşamın içerisinde ıskaladığımız bir gerçek de budur. Kalbimizin yarısı hep buradadır

Londra’da dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri var. Pandemi döneminde 3 koca yıl ara verilmişti, sanal falan denenmişti ama, tutmadı. Şimdi dünyanın her köşesinden gelen turizmcilerle aynı havayı soluyoruz. Gözlem şansımız var

Dün hem turizmcilerimiz hem de İngiltere’nin önde gelen Kıbrıslı Türkleri ile röportajlar yapma şansımız oldu. İnsan, buradaki gayret ve çabaya ister istemez hayran kalıyor. Dünya ticaretinin merkezinde, önemli işler başaran Kıbrıslı Türklerin varlığı, ciddi bir gurur vesilesi

Dedim ya, buradaki sivil toplum örgütünde ömrünü tüketen bir çok isim, Kıbrıslı Türklerin beşinci nesli yakaladığını ve 300 bin civarı nüfus olduğunu söylüyor. Ekonomide, sporda, siyasette, sanatta İngiltere’de çok önemli yere sahip artık Kıbrıslı Türkler

Ekonomik büyüklük 7 milyar sterlin civarında. Yanlış okumadınız. İngiltere Türk Ticaret Odası’nın verilerine göre, İngiltere’de Kıbrıslı Türklerin ticaret hacmi 7 milyar sterlin. Bu çok ciddi bir potansiyel ve kolay elde edilmedi. Bu aynı zamanda güçlü bir lobi…

Bizim memlekette ağzını açan, “gelip memlekete yatırım yapın” diyor. Neden gelsinler? Hangi bürokrasiyi aşarak yatırım yapacaklar? Hangi teşvikle çağırıyorsun? Bunlar son derece ciddi konular. Bu potansiyel çok büyük ve içinde vatan sevgisi de var

Şunu atlamayalım. Türkçe bilenlerin sayısı azalıyor. Kuşaklar geçtikçe, adaya olan bağlılık azalıyor. Ziyaret sıklığı azalıyor… İngiltere’deki Türk okullarına gidenlerin sayısı azalıyor. Buların tamamı, üzerinde çalışma yapılması gereken çok önemli konular. Herşeyden önce bizim insanımız

İngiltere’ye gelen her siyasetçi, dinliyor, anlıyor, soruyor, sorguluyor, not alıyor… o kadar. Adım atan yok. İngiltere’deki Türklerin en büyük şikayeti de bu. Anlatmaktan bıktılar, çözüm bekleyen sorunlarına ilgi gösterilmemesinden usandılar.

Örneğin Kıbrıslı Türklerin adaya gelmesini engelleyen en önemli sorunlardan biri askerlik. İngiltere’de doğan, orada büyüyen, sadece yazları adaya gelen, ya da adada mülk almak isteyen birine ille de askerlik yaptırma ya da bunun için para talep etmenin mantığı nedir?

Neden bir masaları yok? İşlerinin oradan takip edileceği, daire daire gezmeyecekleri? Hoş, hayat KKTC’de yaşayanlar için güllük gülistanlık değil ki; adaya gelenler için öyle olsun. Bu bürokrasi, çarpık düzen, partizanlığa dayalı, adamcılığın öne çıktığı düzen hepimizin canını yakıyor

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08/11/2022 08:23