Kıbrıslı Türkler için AB dijital aşı kartının süresi Eylül sonuna kadar uzatıldı

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30/08/2021

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Kıbrıslı Türkler için AB dijital aşı kartının süresi Eylül sonuna kadar uzatıldı

Kıbrıslı Türklerin seyahatte kullanmaları için yürürlüğe giren AB dijital aşı kartının süresi uzatıldı.

Cyprus Mail’in haberine göre, 31 Ağustos’ta sona ereceği açıklanan uygulama Eylül sonuna kadar uzatıldı.

Cyprus Mail’e açıklama yapan bakanlık yetkilisi, ileride nasıl bir uygulamaya geçileceğinin henüz bilinmediği, çeşitli alternatiflerin masada olduğu ancak nihai kararın bakanları kurulunda olduğunu açıkladı. Geçen hafta itibarıyla, aşı kartı için 650 Kıbrıslı Türkün online başvuruda bulunduğu bildirildi.

Başvuru için tıklayın

30/08/2021 11:15
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TAGS: Kıbrıslı Türkler, AB dijital aşı kartı
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