Kıbrıslı Türklere 2 bin Pfizer aşısı verilecek

Avrupa Birliği (AB) tarafından Güney Kıbrıs’a verilecek olan Pfizer COVID-19 aşılarından 2 bin adetinin Kıbrıslı Türklere verileceği öğrenildi.

Cyprus News Agency’de bugün yer alan habere göre; 2 bin Pfizer COVID-19 aşısı önümüzdeki günlerde Kıbrıslı Türklere teslim edilecek.

Haberde, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk eş başkanlarının teknik hazırlıkların tamamlanması, sağlık güvenliği ve depolama ile ilgili protokolleri görüşmek için bugün toplantıda bir araya geldikleri ifade edildi.

Haberde ayrıca bir Pfizer yetkilisinin geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’a geldiği ve KKTC’ye geçerek, aşı yapacak personele teknik komite aracılığıyla eğitim verdiği belirtildi.

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15/01/2021 14:22