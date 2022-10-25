Kıbrıslı Türklere ücretsiz Yunanca dersi verilecek

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25/10/2022

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Kıbrıslı Türklere ücretsiz Yunanca dersi verilecek

Güney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı’nın, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliğine sahip Kıbrıslı Türkler ve Türkçe konuşan vatandaşlar için ücretsiz Yunanca dersi verileceğini duyurduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, derslerin Limasol’daki Ayios Andonios Lisesi’ndeki “Ayios Andonios Devlet Eğitim Enstitüsü” ile Ayios Spiridonas’ta bulunan “Ayios Spiridonas Devlet Eğitim Enstitüsü”nde verileceğini yazdı.

Haberde, derslerin 45 dakika süreceği ve her akademik yıl için 120 seans olarak belirlendiği kaydedildi.

25/10/2022 11:16
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TAGS: Kıbrıslı Türkler, Yunanca dersi
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