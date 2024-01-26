Kıbrıslı Türklere yönelik paketin açıklanması bekleniyor

Rum yönetiminin, Kıbrıslı Türklere yönelik hazırladığı paketinin ne zaman açıklanacağı ve içeriğinin ne olduğu konusu Rum kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.

Haravgi ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adaya gelişiyle Kıbrıs’ta bir hareketlilik döneminin başlayacağına işaret ederek, Kıbrıslı Türklere yönelik paketin de bugünlerde açıklanmasının beklendiğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cueller’ın adaya gelişiyle Kıbrıs sorununda bir hareketlilik dönemine girileceğini, kendilerinin ise bu döneme samimi siyasi iradeyle katılacağını söyledi.

Letimbiotis, Kıbrıslı Türklere yönelik Rum hükümeti tarafından açıklanması beklenen tek taraflı önlemler çerçevesinde “Kıbrıslı Türklerin karma evliliklerinden doğan çocuklara vatandaşlık verilmesi konusuna değinilip değinilmediği” sorusunu yanıtında "önlemler paketinin hazırlanmış ve değerlendirilmiş olduğu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in uygun gördüğü anda da açıklanacağı" dedi.

Letimbiotis, söz konusu önlemlerin tüm verileri ve hukuki düzenlemeleri göz önüne aldığını belirterek bu önlemlerle, Kıbrıslı Türklerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılmasına doğrudan etki etmeyi hedeflediklerini savundu.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis ve kurmaylarının, Kıbrıslı Türklere yönelik paketin ne zaman açıklanacağına dair dün de net bir bilgi vermediklerini yazdı.

Gazete, söz konusu önlemlerin açıklanmasının gecikmesindeki en büyük sebebini, “Kıbrıs Türk tarafının iddia ettiği gibi imaj yaratma çalışması olmadığını” öne sürerek asıl sebebin “bugünlerde devam eden istişareler olduğu” iddiasında bulundu.

Kıbrıslı Türklere yönelik paketin içeriğine ilişkin istişarelerin dün akşam saatlerine kadar sürdüğünü iddia eden gazete, tüm istişarelerin olumlu sonuçlandığını ve paketin bugün dahi açıklanma ihtimali olduğunu da savundu.

Gazete haberinin devamında ise, paketin açıklanmasında yaşanan gecikmenin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Hristodulidis’in yaptığı bir “imaj oyunu” şeklinde nitelendirildiğini yazdı ve Tatar’ın Kıbrıs Türk basınında yer alan açıklamasına geniş yer verdi.