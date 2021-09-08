Kıbrıslı Türklerin AB Dijital Covıd-19 Aşı Sertifikası İle İlgili Başvurusu İnceleniyor

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08/09/2021

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Kıbrıslı Türklerin AB Dijital Covıd-19 Aşı Sertifikası İle İlgili Başvurusu İnceleniyor

Kıbrıs Türk tarafının, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla yapmış olduğu Avrupa Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası ile ilgili talebin incelenmeye devam ettiği bildirildi.
Politis gazetesi, yetkili kaynakların yaptığı açıklamaya göre, başvurunun yalnızca “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliğiyle yapılabilecek olmasından dolayı, “kimliği olmayanların” da başvuru yapabilmesi için görüşme yapıldığını yazdı.
Haberde, aşılı Kıbrıslı Türklerin geçiş kapılarında negatif PCR/antijen testi gösterme zorunluluğunun kalkmasına dair talepleri olduğu da belirtildi.
Haravgi gazetesi ise, teknik komitenin 17 Eylül’de toplantı yapacağını; ancak taleplere, toplantı tarihinden önce yanıt verilebileceğini yazdı.

08/09/2021 12:14
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TAGS: Avrupa, Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası
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