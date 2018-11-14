Kıbrıslı Türklerin AP Seçimlerinde Oy Kullanmalarına İlişkin Uygulamada Yasal Düzenleme

Rum Bakanlar Kurulu, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ilişkin sürecin kolaylaştırılması ve Avrupa Konseyi’nin seçimlere ilişkin onayladığı unsurların sürece dahil edilmesi adına karar üretti.

Politis gazetesi “AP Seçimleri Çerçevesinde Kıbrıslı Türklere İlişkin Değişiklikler – Bakanlar Kurulu Dün Yasa Tasarısı Onayladı” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerinde oy kullanmaları sürecini kolaylaştırmak adına Rum Bakanlar Kurulu’nun dün karar ürettiğini yazdı.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun söz konusu yasal düzenlemeyle, Kıbrıslı Türklerin, kendileri için kurulan özel sandıklara gelişlerinde adreslerini doğrulayıcı beyanname sunmaları zorunluluğunu kaldırdığını belirtti.

Düzenlemenin, Kıbrıslı Türklerin seçim sandıklarına toplu halde gelişi durumunda yoğunluk yaşanmaması adına yapıldığını yazan gazete, buna karşın AP seçimlerinde oy kullanmak isteyen ve KKTC’de ikamet eden Kıbrıslı Türklerin, ikamet adreslerini Rum Nüfus Kayıt Dairesi’ne bildirmeleri veya mevcut adreslerini düzeltmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Gazete, 18 yaşını dolduran, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartına sahip olan ve Nüfus Kayıt Dairesi’ne adreslerini kaydetmiş olan Kıbrıslı Türklerin, özel seçmen kütüğüne kayıt olma hakkını kazandıklarını vurguladı.

Daha önce gerçekleştirilen AP seçimlerinde birçok Kıbrıslı Türk’ün “Güney Kıbrıs’ta ikamet adresi belirtmiş olmalarından ötürü oy kullanamadıklarını” savunan gazete, aynı durumun yeniden yaşanmaması için KKTC’de ikamet eden Kıbrıslı Türklerin “gerçek adreslerini 2 Nisan 2019 tarihine kadar kaydettirmeleri gerektiği” konusunda Rum İçişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk basınında duyuru yayımladığını aktardı.

Gazete, konu hakkında bilgilendirici broşürlerin sınır kapılarında da mevcut olduğunu belirterek, son AP seçimlerinin gerçekleştirildiği 2014yılından bugüne kadar, ikamet adresini Güney Kıbrıs olarak gösteren Kıbrıslı Türklerin sayısında önemli azalma gözlemlendiğini de vurguladı.

Haberde, AP seçmen kütüğüne kayıt tarihinin 2 Nisan 2019 tarihinde sona ereceği ancak şu ana kadar gerçekleşen yeni kayıtların hayal kırıklığı yaratacak derecede düşük olduğu belirtildi.