Ülkemiz için önemli hizmetlerde bulundu

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN



Ülkemiz için önemli hizmetlerde bulunan Nail Atalay, Kıbrıslı Türklerin BM’deki ilk temsilcisi, ilk Ombudsman ve eski Sayıştay Başkanı olarak çalıştı.

7 Nisan 1937 tarihinde Lârnaka’nın Tatlısu köyünde doğan Atalay, lise öğreniminden sonra Omorfo (Güzelyurt) Öğretmen Koleji’ni bitirdi. Atalay, ilkokul öğretmeni olarak İskele Türk İlkokulu’nda iki yıl görev yaptı.

Atalay, yüksek öğretimde eğitim almak istedi ve Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Siyasi İlimler (Kamu Yönetimi) dalında öğrenim gördü. Eğitimi sonrası adaya dönen Atalay, Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nde Ticaret Hukuku ve Muhasebe derslerinin öğretmenliğini yaptı. Atalay, Aralık 1963’de olaylar başlayınca öğretmenlikle birlikte mücahit görevini de sürdürdü.

Geçici Kıbrıs Türk yönetiminde bakanlık fonksiyonlarını yürüten eğitim üyeliğinde idare memuru olarak bir yıl çalışan Atalay, 1969’da kazandığı Fulbright bursuyla Amerika’da Kamu Yönetimi İhtisası (Master in Public Administration) yaptı.

Atalay, Temmuz 1971’de Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı ve Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkan yardımcılığı, Siyaset ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne atandı.

Atalay, 1974 Barış Harekâtı’ndan sonra Kıbrıs görüşmelerinde Türk tarafını temsil etmek amacıyla gittiği New York’ta, 10 yıl Kıbrıslı Türklerin temsilcisi olarak görev yaptı.

New York’ta görevi başındayken 4 Aralık 1984 tarihinde Cumhuriyet Meclisi tarafından Sayıştay Başkanlığı görevine seçilen Atalay, fiilen 1 Nisan 1985 tarihinde adaya geri döndü ve aynı gün yeni görevine başladı. Atalay, bu görevi 12 yıl yürüttükten sonra Yüksek Denetim Denetçisi oldu, Nisan 2002’de yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı.

Nail Atalay, 12 Ağustos 2011 tarihinde vefat etti.



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03/01/2023 17:08