Kıbrıslı Türk’ten KKTC’ye Büyük Gurur

IKA Culinary Olympics Ascilik Olimpiyatları’nda Sugar Artist Pasta sanatçısı Pınar Barut KKTC adına altın madalya kazandı

Olimpiyat Ilk kez Stuttgart’da yapildi. 70den fazla ulke, 2000 chef ve 100.000 ziyaretci katıldı . Dünyanin en büyük ve en zor yarismasi olarak Kabul edilen yarışmada KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim görevlisi Pınar Barut’unaltın madalya kazanması Ülkesi için büyük bir grur ile karşılandı.

Sugar Artist Pınar Barut, 2018 yılında İstanbul’da KKTC Turizm Bakanlığı himayelerinde düzenlenen KKTC-TÜRKİYE Yılın En İyileri Ödülleri töreninde Komite Başkanı Serdar Serderan Şengül tarafından Yılın En İyi Kadın Girişimcisi Ödülünü almıştı..

20/02/2020 14:23