Kıbrıslılar Birliği, NATO ve Savaş Karşıtı Uluslararası Zirveye Katılacak

Brüksel’de pazartesi gerçekleştirilecek NATO zirvesi sırasında NATO ve savaş karşıtı kuruluşlarca düzenlenecek “karşı zirve” ve protestolara Kıbrıslılar Birliği de katılıyor.

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11/06/2021

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Kıbrıslılar Birliği, NATO ve Savaş Karşıtı Uluslararası Zirveye Katılacak

Brüksel’de pazartesi gerçekleştirilecek NATO zirvesi sırasında NATO ve savaş karşıtı kuruluşlarca düzenlenecek “karşı zirve” ve protestolara Kıbrıslılar Birliği de katılıyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, NATO ve savaş karşıtı kuruluşlar zirve sırasında Brüksel’de toplantı, panel ve protestolar düzenleyecek.

“Savaşa hayır – NATO’ya hayır" ağı tarafından düzenlenecek protestolarda Kıbrıslılar Birliği Başkanı Oz Karahan, İngiliz İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn, Tricontinental Enstitüsü yöneticisi Vijay Prashad, ve Uluslararası Barış Bürosu yöneticilerinden Joseph Gerson de konuşma yapacak.

11/06/2021 12:40
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TAGS: Kıbrıslılar Birliği, NATO
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