Kıbrıslılar büyük evlerde yaşamayı seviyor

Eurostat'ın Çarşamba günü yayınladığı rakamlara göre, Kıbrıslılar büyük evlerde yaşamayı tercih ediyor.

Kıbrıs nufüsunun 3'te 2'si kalabalık evlerde yaşamayı tercih etmiyor. Bu rakam İrlanda'dan sonra AB'nin en yüksek ikinci oranı.

Eurostat verilerine göre, AB nüfusunun% 16,6'sı 2016 yılında aşırı kalabalık evlerde yaşarken, AB genelinde üç kişiden biri (% 34.8) az meskun konutlarda yaşamayı tercih etmesi evlerin büyükl olduğu anlamına geliyor