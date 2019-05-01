Kıbrıslılar Saç Ekimi İçin Neden En Çok Hermes Hair Clinic'i Tercih Ediyor?

16 yıldır konusunda hizmet veren Hermes Hair Clinic, bünyesinde uzun yıllar deneyimli uzman kişiler çalıştırması ve deneyimli birçok operasyona sahip geçmişiyle İstanbul’daki saç ekim merkezleri arasında öne çıkıyor. Bu yazımızda Hermes Hair Clinic yetkilisi Mehmet bey’e başarılarının sırrını sorduk:

Hermes Hair Clinic’in Popülaritesinin ve Sektörün Öncü İsimlerinden Olmasının Sebebi Nedir?

Saç ekimi işlemlerine önem veren, konuya büyük bir titizlikle yaklaşan ve tüm süreci başından sonuna kadar aldığı sorumluluk ile mükemmel sonuç için çabalayan kurumumuz ve bu bilince sahip uzmanlarımız, sanırım tercih edilmemizin en büyük sebebidir. Bu birikimlerimizle ortaya çıkardığımız hizmet ve müşteri memnuniyeti sistemimiz, saç ekiminde kurumumuzun ismini Avrupa’da sıkça bahsedilir hale gelmesini sağlamıştır.

Saç Ekimi Yaptırmayı Düşünenlere Neler Önerirsiniz?

Öncelikle sektörde bunu yapan birçok kurumun bulunması, kişilere bu işin basit bir uygulama olduğunu düşündürmemelidir. Saç ekim işi kolaylık veya zorluğundan ziyade hassaslık, özen, dikkat ve hijyen gerektiren önemli bir tıbbi müdahaledir. Bir kişi saç ektirmeye karar vermişse uzun bir süre saç eksikliğinin sıkıntısını yaşamış ve büyük ihtimalle zamanının çoğunda moral bozukluğu ve eksiklik hissi yaşamıştır. Bu önemli psikolojik etkiyi ortadan kaldırmak da mümkün, kişinin parasını ve zamanını çalıp, daha büyük bir psikolojik yıkım yaşatmak da. Bu sebeple saç ektirmek isteyen kişiler, bu hususları göz önüne alarak, herhangi bir zarara uğramamak için kendisi için en iyi saç ekim merkezini iyice araştırarak tercih etmeliler.

Saç Ekimindeki Başarınızın Sırrı Nedir?

Bu başarıyı elde etmek için uzun bir dönemini araştırma geliştirme ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye ayıran, müşteri memnuniyetini birinci planda tutan bir kurumuz. Sadece bu iki husus bile saç ekiminde ilk bakılması gereken hususlardandır.

Hermes Clinic’de Saç Ektirenlere Sorduk

Yurttaşlarımızasorduğumuzda verdikleri cevap hep genellikle aynı oldu ve saç ekimi için araştırma yaptıklarında kliniğin diğer kliniklere göre en göze çarpan hizmetlerden örnek verdiler:

Ekilen saçlarda yüksek tutma oranı sağlayabilmek,

Kullanılan teknikler ile daha sıkı saç ekimi gerçekleştirebilmek

Saç ekimi hizmetinin garantisini verebilmek,

Saç ekimi işlemlerinde sadece FUE değil DHI tekniğini de sunabilmek,

Uygulama yapılırken kullanılacak tekniğin en doğru ve güncel teknik olmasına dikkat edilmesi,

Hermes Cilinic Dünyada Ne Kadar Biliniyor?

Hermes Hair Clinic bugün Amerika, Japonya gibi dünyanın 62 farklı ülkesinden insana hizmet sunuyor. Bunun sebebi de yukarıda sayılan tüm etmenler, ve memnun kalan kişilerin referansı ile birçok başka hastanın saç ekim merkezini tercih etmesi. Bugün 12.000’den fazla hastaya başarıyla hizmet vermiş, her hastanın kurumdan gülümseyerek ayrılmasını sağlamıştır.

Kaynak; https://hermeshairclinic.com/