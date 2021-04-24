Kıbrıslıların 4'te biri asla aşı olmayacağını söyledi

Standart Eurobarometer'a göre Kıbrıs, AB genelinde aşı olmak istemeyen kişilerin en büyük yüzdesine sahip.

Şubat ve Mart ayları arasında yürütülen Eurobarometer sonuçlarına göre, Kıbrıs'ta yanıt verenlerin yüzde 26'sı asla aşı olmayacaklarını söyledi. Bu rakam aynı fikirde olan yüzde 12'lik AB ortalamasının iki katından fazla.

Kıbrıs'ta her 10 kişiden dördü aşı olacaklarını ancak daha sonraki bir aşamada olacağını söyledi ve yüzde 16'sı 2021'de bir ara aşı olacaklarını söyledi. Diğer yüzde 16'sı da bunu mümkün olan en kısa zamanda yapacaklarını veya zaten aşılanmış olduklarını söyledi. tüm AB üye ülkeleri arasında en düşük olanı. AB ortalaması yüzde 45.

Bulgulara göre, Avrupa vatandaşları sağlık ve ekonomik durumu hem AB düzeyinde hem de ulusal düzeyde en önemli iki endişe olarak tanımlıyor.

Anket aynı zamanda ulusal ekonomilerin mevcut durumuna ilişkin endişelerde bir artışa işaret ediyor: Avrupalıların yüzde 69'u durumun şu anda 'kötü' olduğunu düşünüyor ve yüzde 61'i ülkelerinin ekonomisinin 2023'te pandeminin etkisinden kurtulacağından korkuyor.

Kıbrıslı katılımcılar AB ortalamasından biraz daha kötümser görünüyorlar; yüzde 63'ü ekonominin 2023'te veya daha sonra toparlanacağına inandığını ve yüzde 76'sının mevcut durumun kötü olduğuna inanıyor.

Avrupa Birliği'nin koronavirüs salgınıyla mücadele için aldığı önlemlerden ne kadar memnunsunuz sorusunu yanıtlayan Avrupalıların neredeyse yarısı (yüzde 49) memnun olmadığını söyledi. Yüzde 43'ü memnun olduğunu söyledi ve 8'i bilmediğini söyledi.

Kıbrıs'ta, ankete katılanların neredeyse yarısı (yüzde 49) AB'nin salgını ele alma şeklinden memnun olduklarını söylerken, yüzde 46 olmadıklarını söyledi.

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24/04/2021 10:02