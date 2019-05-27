Kıbrıslıların Saç Ekimindeki Tercihi Neden Neopital?

Kurulduğu günden beri saç ekim cerrahisinin ilerlemesini sağlayan, Avrupa’dan gelen doktorlara saç ekimi ve estetik cerrahi operasyonu eğitimleri veren ismini tüm Dünya’ya duyurmayı başaran Klinik Neopital ile başarılarının sırrını konuştuk. En iyi saç ekim sonuçlarını ortaya koyabilen Neopital’in saç ekim koordinatörü Okan bey’in saç ekimi ile ilgili önemli bilgileri, hiçbir başarının tesadüf olmadığı kanıtlar nitelikte. İşte o röportaj:

Neopital Uzun Süredir Dünya’nın Önemli Kliniklerinden Birisi Olmasının Sebepleri Nelerdir?

Öncelikle yaptığımız işin öneminin, ciddiyetinin ve sonuçlarının farkında olarak sürece yaklaşıyor ve hastalarımızı mutlak müşteri memnuniyeti ilkelerimiz ile karşılıyor, ihtiyacını gideriyor ve uğurluyoruz. Bizim için her bir kişi buradan mutlu bir şekilde ayrılmalıdır. Bu sebeple işin manevi ve müşteri memnuniyeti tarafı bizim için daima ön plandadır. Bu anlayışla verdiğimiz hizmet kusursuz bir iş çıkarma üzerinedir. %100 müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet, sektörde akla gelen isimlerden olmamızın sebepleri olduğunu düşünüyoruz.

Saç Ekiminde Yakaladığınız Bu Başarının Sırrı Nedir?

Her işte başarının sırrı o işe önem vermek, azami özen göstermek ve gerektiği gibi tamamlamaktır. Bu bilinçle kurumumuzun dünyanın en iyisi olabilmesi için Ar-Ge çalışmalarına büyük yatırımlar yaptık. Sürekli daha iyi sonuçlara ulaşma gayesi ile hekimlerimizle, yıllardır saç ekim sektöründe en başarılı sonuçları verebilecek teknikleri geliştirme çalışması yapıyoruz. Müşteri memnuniyetini ilk sıraya koymamız da bu hizmetin hastalar tarafından sevilmesinin diğer özelliği sayılabilir.

Klinik Neopital’i Diğer Kliniklerden Farklı Yapan Özellikler Nelerdir?

Başarılı bir saç ekiminde aranılan en önemli unsurlar olan; kaliteli hizmet, en yeni teknolojiler, deneyimli insan kaynağı ve mutlak müşteri memnuniyetinin bir birleşimidir. Bu faktörlerden biri bile olmasa hizmet kusursuz olamaz. Diğer kliniklerin aksine bu tüm unsuları yerine getiren Neopital diğer saç ekim merkezlerinden öne çıkmasını sağlamıştır. Bu anlayışla Neopital kliniğin geliştirdiği diğer farkları da incelersek:

Saç ekim tekniklerinde tüm yöntemleri uygulamaktalar, kişilerin isteği ve ihtiyacı doğrultusunda en doğru işlemi hasta ile mutabık kalarak gerçekleştiriyorlar,

Saç ekim hizmetimizin ömür boyu garanti hizmeti vardır, saçlarından tereddüdü olan ya da farklı talepleri olan hastalarımıza sürekli hizmet veriyorlar,

Klinikte çalışan hekim ve uzmanların uluslararası sertifikalara sahip olmaları, başarılı bir deneyim ve eğitim geçmişine sahip olmaları,

Her bir tekniğin en gelişmiş ve işlem bazında hastaları için en doğru teknik olmasına özen gösteriyorlar,

Kurumumun tam donanımlı yapıda hizmet vermesi,

Klinik Neopital’in Dünyada Bilinirliği ve Tanınırlığı Hangi Seviyededir?

Dünyanın birçok ülkesinde binlerce kişiye hizmet vermiş durumdadır. Ülkemiz dışında yaygınlığı Amerika, Kanada, Doğu Avrupa ve Avrupa’nın farklı bölgeleri, Kıbrıs gibi cumhuriyetleri de kapsamaktadır. Kliniğin ve hekimlerinin bilinirliğinin bu denli yayılmasının sebepleri de yukarıda belirttiğimiz kıstasların tümüdür.

Türkiye’de Saç Ektirmek İsteyenlere Tavsiyeler!

Saç ekiminin Türkiye’de, özellikle İstanbul’da çok yaygın olmasının avantajları kadar dezavantajları da vardır. İşin yalnızca maddi yönünü kullanan ve bu şekilde haksız kazanç elde etmeye çalışan firmaların sayısı oldukça fazla. Bu yüzden saç ekimi yaptırmayı düşünen kişiler araştırma sürecine çok önem vermelidirler. Çünkü işin nasıl sonuçlanacağı bu aşamada belli olmaktadır. İşlemi yapacak saç ekim merkezinin güvenirliği ve saç ekimi sonuçları yapılacak saç ekimin başarısını sinyalini verecektir.