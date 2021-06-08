KIBRISONLINE yaz boyunca avantajlı kampanyalarına devam edecek

KIBRISONLINE, 6 aylık alana 6 ay bedava kampanyasından sonra şimdi de aylık pakete ücretsiz kurulum yapılacağını açıkladı. Daha önceleri aylık paket alımlarında kurulum ücreti uygulaması olduğu, ancak Haziran ayı boyunca aylık paket alımlarda kurum ücretinin kaldırıldığı belirtildi.

“Taahhüt uygulaması yok!”

Kurulum ücreti olmamasının yanı sıra, müşterileri için en uygun kampanyaları sunmaları, taahhüt gibi bağlayıcı ve kafa karıştırıcı kuralların olmaması, 21 yıllık köklü bir internet servis sağlayıcısı olmaları da farklarını ortaya koyuyor.

“Mevcut müşterileri de unutulmadı”

Mevcut müşteriler de yeni üyelik kapsamında arkadaş ya da tanıdıklarını üye yapmaları karşılığında hem kendileri hem getirdikleri kişiler 1 ay hediye internet kazanacak.

“Sınırlı sayıda başvuru alınacak”

1 ay sürecek olan bu uygulamada sınırlı sayıda başvuru alınacak. Avantajlardan yararlanmak isteyen kişilerin Lefkoşa’da bulunan Kıbrısonline merkez ofisten, herhangi bir Kıbrısonline bayisinden ya da 0392 444 0 433 numaralı çağrı merkezinden başvuru yapmalarının yeterli olacağı ifade edildi.

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08/06/2021 15:58