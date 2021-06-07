Kıbrıs’ta 3 metre boyunda Mavi Köpek balığı yakalandı!

Girne'de bugün tekneyle balığa çıkan Hürdeniz balıkçılarının oltalarına yaklaşık 3 metre boyunda Mavi Köpek Balığı takıldı.

Günün ilk ışıklarıyla Girne'de Denize açılan balıkçıların oltasına, 20 mil açıkta köpek balığı takıldı.

Görüntüsüyle dikkati çeken köpek balığı, Hürdeniz Corner'de sergilenmeye başlandı.

Akdeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte köpek balıklarının görülmeye başladığını aktaran Hürdeniz Restaurant Direktörü Kayhan Hürdeniz, taze balık için her gün ekip arkadaşlarımızla balığa çıkıyoruz bugünün kısmeti olarak 3 Metre boyunda Mavi Köpek Balığı geldi dedi.

Bu habere tepkiniz:



07/06/2021 18:27