Kıbrıs'ta Araç Kiralama Şartları ve Kıbrıs Trafik Kuralları

Kıbrıs, masmavi denizi ve huzurlu atmosferiyle keşfetmeye doyamayacağınız bir ada. Gazimağusa, Girne, Lefkoşa, Güzelyurt… Gezilecek birçok şehir, keşfedilecek pek çok güzellik barındırıyor. Türkiye’ye yakın olması ve vize istememesi sebebiyle de sıklıkla ziyaret ediliyor. Burada özgürce gezmenin en iyi yollarından biri de araç kiralamak. Özellikle Lefkoşa araç kiralama konusunda birçok seçenek bulunuyor ve bu seçenekler adanın dört bir yanına rahatça ulaşmanızı sağlıyor. Fakat hatırlatmak gerekiyor: Kıbrıs’ta araç kullanmanın Türkiye’ye göre bazı farklılıkları var. Türkiye’de alışık olduğunuz trafik kurallarından farklı olarak burada trafik soldan akıyor ve direksiyon sağ tarafta bulunuyor ama bunlar gözünüzü korkutmasın! Detayları öğrendiğinizde ve biraz pratik yaptığınızda Kıbrıs yollarında araba kullanmak düşündüğünüzden çok daha kolay olacak. Şimdi, araç kiralamanın şartlarına ve dikkat etmeniz gereken kurallara birlikte göz atalım.

Kıbrıs’ta Araç Kiralama Şartları

Kıbrıs’ta araba kiralamak için bazı temel kurallara uymanız gerekiyor. Öncelikle 25 yaşından büyük olmalısınız ve en az 5 yıllık bir sürücü belgeniz olmalı. Yani yeni ehliyet alan biri ne yazık ki Kıbrıs’ta araç kiralayamaz. Aracı teslim alırken kimlik ya da pasaportunuzu da yanınızda bulundurmanız şart. Bu belgeler olmadan da kiralama işlemini tamamlamanız mümkün değil.

Bir diğer önemli nokta ise kiralayacağınız aracın plakasının kırmızı renkte olması ve "Z" harfi ile başlaması. Bu plakalar kiralık araçlar için özel olarak veriliyor ve başka plakaya sahip araçları kiralamak yasak. Eğer farklı plakalı bir araç kiralamaya çalışırsanız bu yasal olmayan bir durum olur ve cezalarla karşılaşabilirsiniz.

Ve belki de en önemli detay: Kıbrıs’ta trafik sol şeritten akıyor! Yani Türkiye’de alıştığınız düzenin tam tersi. Direksiyon da aracın sağ tarafında bulunuyor yani sol direksiyonlu araçların kiralanması yasak. İlk başta tuhaf gelse de birkaç saatlik sürüşten sonra alışıyorsunuz. Araba kullanırken dönüşlerde özellikle dikkat etmelisiniz çünkü alışkanlık gereği sağdan girmeye çalışabilirsiniz. Ayrıca araç içi kontroller de ters konumlandığı için sinyal vermek ya da vites değiştirmek ilk başta biraz garip gelebilir.

Kıbrıs’ta Trafik Kuralları

Aracınızı kiraladınız, sıra trafiğe çıkmakta. Türkiye’de alışık olduğunuz gibi işlemiyor Kıbrıs trafiği. Kıbrıs’ta direksiyon sağda olduğu için, sollama yaparken sağdan geçmeniz gerekiyor. Türkiye’de tam tersi olduğu için bu kuralı başta karıştırabilirsiniz ama dikkatli olursanız sıkıntı yaşamazsınız. Özellikle büyük şehirlerden gelen sürücüler için Kıbrıs trafiği daha sakin ve düzenli olabilir.

Dönel kavşaklarda da sağdan gelen araca yol vermelisiniz. Kıbrıs’ta oldukça fazla çember (dönel kavşak) bulunuyor, bu yüzden hangi yöne öncelik vereceğinizi bilmek önemli. İlk başlarda bu kavşaklarda tereddüt edebilirsiniz ama birkaç defa geçtikten sonra mantığını kavrayacaksınız.

Hız sınırlarına da dikkat etmek gerekiyor. Şehir içinde maksimum hız 50 km/s, şehirler arası yollarda ise 75 km/s ile 100 km/s arasında değişiyor. Hız limitini fazla aşarsanız cezalar ciddi şekilde artıyor. Tatilinizi ceza ödeyerek geçirmek istemezsiniz! Ayrıca Kıbrıs’ta birçok noktada sabit hız kameraları da bulunuyor. Yani hız sınırına uyduğunuzu düşünseniz bile anlık dalgınlıklarla radara yakalanabilirsiniz. Sürüş deneyimi farklı olduğu için yavaş gitmek işinizi kolaylaştıracaktır.

Bir de güvenlik konusuna değinelim. Emniyet kemeri takmak burada da kesinlikle zorunlu. Herkesin güvenliği için sadece şoför değil, tüm yolcuların kemer takması gerekiyor tabii ki. Trafik denetimlerinde kemer takmadığınız fark edilirse ceza alabilirsiniz. Ve elbette ki alkollü araç kullanmak kesinlikle yasak. Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’ta da alkollü araç kullanımına sıfır tolerans var. Alkol limiti çok düşük olduğu için bir kadeh içki bile yasal sınırları aşmanıza neden olabilir. Bu yüzden, eğer içki içecekseniz taksi ya da toplu taşıma kullanmayı tercih etmelisiniz.

Bir diğer önemli nokta da park kuralları. Kıbrıs’ta gelişigüzel park etme alışkanlığı yok. Özellikle şehir merkezlerinde park alanları belirlenmiş durumda. Trafik içinde ise çift sarı çizgili yerlere park etmek kesinlikle yasak. Yanlış yere park ederseniz ceza alabilirsiniz ya da aracınız çekilebilir. Bu yüzden park tabelalarına ve çizgilere dikkat etmekte fayda var. Eğer kafanız karışırsa her zaman Kıbrıs halkından yardım alabilirsiniz, seve seve yardımcı olacaktırlar.

İlk başta sol trafikte sürmek biraz kafa karıştırıcı olabilir ama birkaç saat sonra alışıyorsunuz. Eğer kendinizi çok güvende hissetmiyorsanız önce küçük ve sakin yollarda pratik yapabilirsiniz. Kurallara uyduğunuz sürece Kıbrıs yollarında keyifle gezebilirsiniz. Trafik akışı Türkiye’ye göre daha sakin olduğu için birkaç saat içinde sol taraftan sürmeye alışabilirsiniz. İyi yolculuklar!