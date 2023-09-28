Kıbrıs'ta barış için yeniden yürüyorlar

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28/09/2023

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Kıbrıs'ta barış için yeniden yürüyorlar

Kıbrıs’ta barış talebiyle, 2018’de Karpaz’dan Baf’a yürüyen Kıbrıslı Türk Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges, bugün saat 09:00’da Paralimni’den Mağusa’ya doğru yola çıktı.

120 km’lik mesafeyi, yürüyerek, 3 günde tamamlamayı hedefleyen iki Kıbrıslı, Kıbrıs’ta iki toplumun yeniden birleşmesi ve barışçıl bir şekilde uzlaşması mesajını vermek istiyor.

Bu arada, Avustralya'da yaşayan Yalçın Adal ve Stavros Georges’un beş yıl önce Karpaz’dan Baf’a, 16 gün süren yürüyüşüyle ilgili “Journey into Cyprus – East to West” adlı bir belgesel hazırlandı.

Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’da gösterilen belgesel, bu akşam da Derinya’da gösterilecek.

28/09/2023 12:05
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