Kıbrıs'ta Büyük Av Başladı

Kıbrıs'ın hem kuzeyinde hem de güneyinde büyük av sezonu açıldı

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06/11/2022

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Kıbrıs'ta Büyük Av Başladı

Kıbrıs'ın hem kuzeyinde hem de güneyinde büyük av sezonu açıldı

Kuzey Kıbrıs'ta büyük av sezonu bugün başladı. Tavşan, keklik, turaç, sülün, fassa, yaban güvercini, çulluk, bıldırcın, cikla, karga ve saksağan avlanabilecek Büyük Av 8 OCak'a kadar sürecek.

Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü'ne göre, Büyük Av'a 6,13, 20 ve 27 Kasım; 4, 11, 18, 21, 24 ve 28 Aralık; 1,4 ve 8 Ocak 2023 olmak üzere 13 av günü gidilebilecek.

GÜNEY'DE 17 GÜN

Güney Kıbrıs’ta da büyük av sezonu bugün başladı.

Güney Kıbrıs’ta toplam 40 bin avcının bugün başlayan büyük av sezonunda avlanmasının bekleniyor. Avcılar Pazar ve Çarşamba günleri olmak üzere, toplam 17 av günü avlanabilecek

Avcılar büyük av çerçevesinde, tavşan, keklik ve turaç avlayabilecekler.

06/11/2022 11:29
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TAGS: KIBRIS, BÜYÜK AV
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