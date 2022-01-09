Kıbrıs'ta 'Deltacron' alarmı

Kıbrıs'ın güneyinde, korona virüsünün Delta ve Omicron varyantlarındaki mutasyonların bileşiminden oluşan yeni bir varyant bulundu. Kıbrıs medyasının 'Deltacron' adını taktığı varyantın etkisi henüz bilinmiyor.

Kıbrıs Üniversitesi'nden Biyoteknoloji ve Moleküler Viroloji Laboratuvarı'ndan Dr. Leontios Kostrikis, şu ana dek bu varyantı 25 vakada tespit ettiklerini açıkladı. Vakaların 11'inin hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Cyprus Mail gazetesine konuşan Kostrikis, 'Deltacron'un Delta varyantının genetik arka planını taşıdığını ve Omicron'daki bazı mutasyonları içerdiğini söyledi. Kostrikis, bu vakalarda tespit edilen virüs türünün sadece 30 mutasyon içerdiği için diğer varyantlardan farklı olduğunu, bu mutasyonların önemli bir kısmının da geçmişte sadece Omicron suşunda görüldüğünü beliritti.

Kostrikis, Deltacron ile hastaneye kaldırılma oranı arasında bir korelasyon olabileceğini söylese de, varyantın etkisinin henüz bilinmediğini söyledi. 'Deltacron'un henüz dünyanın başka bir yerinde görülmemiş olabileceğini de belirten Kostrikis, ellerindeki 25 örneğe dair verileri dünya çapındaki bilim insanlarıyla paylaşacaklarını söyledi.

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09/01/2022 12:27