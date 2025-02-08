Kıbrıs’ta deniz çekildi!

Kıbrıs’ın Larnaka kentinde deniz sularının aniden çekilmesi, vatandaşlar arasında büyük şaşkınlık yarattı. Olayın nedenleri araştırılıyor.

Kıbrıs’ın Larnaka sahilinde yaşanan sıra dışı doğa olayı, bölge halkını hem hayrete düşürdü hem de endişelendirdi. Cemaliye Şeker isimli bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler, deniz sularının aniden çekilmesi sonucu kıyı şeridinde alışılmadık bir manzara oluştuğunu gösteriyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, olayın etkisini artırdı.