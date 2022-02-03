Kıbrıs'ta deprem!

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 23.03'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem Antalya başta olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildi.

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03/02/2022 00:03