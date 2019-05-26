Kıbrıs’ta FETÖ/PYD operasyonu!
26/05/2019
KKTC ve Kars merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen zanlılara yönelik Kars, Ankara, İstanbul, Antalya, Muğla, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Yozgat, Bingöl, Şırnak, Bartın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 yarbay, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 sözleşmeli subay gözaltına alındı.