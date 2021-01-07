Kıbrıs’ta hangi koronavirüs aşıları kullanılacak?

Özel Haber- Ziya NASIFOĞLU

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Türkiye ile eş zamanlı olarak İnaktif yani cansız hücre tekniğiyle geliştirilen Çin malı Sinovac aşısının ülkemizde de kullanılacağının ancak yan etkileri olabileceğinden denetimden geçirileceğini açıklamasının ardından gözler diğer aşılara çevrildi.

Türkiye’den gelecek Coronavac firmasının ürettiği Sinovac aşısının yanı sıra Güney Kıbrıs üzerinden gelmesi beklenen Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onaylı aşıların da kullanılması için girişim başlatıldı.

Güney Kıbrıs’ta Oxford Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Sanofi & Glaxo, Biontech/Pfiser, Curevac, Moderna ve Novavax aşılarının bir kısmının kullanılmasına başlandı.

Aşıların benzer ve farklı yanları ne?

Coronavac da Pfizer/BionTech aşıları gibi iki doz şeklinde 14 ile 28 gün arasında değişen bir aralıkta yapılıyor.

Aşıların kullandıkları teknoloji farklı olduğundan saklama koşulları da değişiyor. CoronaVac’ın üretici firması Sinovac’ın açıklamasına göre bu aşı 2-8 derece arasında üç yıla kadar saklanabiliyor.

Pfizer/BioNTech aşısının eksi 70 derecede depolama ve nakliye koşulu var. Sonrasında normal buzdolabında 5 gün dayanıyor. Eksi 20 derece koşulu olan Moderna’nın ise normal buzdolabında 30 gün şartı var.

İnaktif ve elçi RNA teknolojisi nedir?

SinoVac, Batı ülkelerinde kullanıma sunulan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının kullandığı elçi RNA teknolojisini değil, eski ve bilinen, grip ve kızamık gibi hastalıklara karşı aşı çalışmalarında kullanılan inaktif yani cansız hücre tekniği ile geliştirildi.

Bu yöntemde cansız virüsün verildiği bünyenin hastalığa karşı bağışıklık kazanması hedefleniyor.

Elçi RNA teknolojisi ise insan hücrelerine Corona virüsü proteinleri üretmesi komutu veriyor ve bu komut vücudu virüse karşı bir bağışıklık yanıtı geliştirmeye yöneltiyor. Bazı uzmanlar cansız hücre teknolojisini, daha bilinen bir yöntem olduğundan daha güvenilir kabul ediyor.

Aşı planı BM’ye verildi

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’a göndereceği EMA onaylı aşılardan Kuzey Kıbrıs’ın yararlanması için, Kıbrıslı Türk uzmanlar tarafından hazırlanan Aşı Planı’nın, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Birleşmiş Milletlere (BM) gönderildiği öğrenildi.

2 aşı dolabı geldi

KKTC’de aşıların saklanması için buzdolaplarının sayısı artırıldı. Ülkeye 2 adet eksi (–) 75 derece aşı muhafaza buzdolabı da gelirken, mevcut bir aşı buzdolabının da kullanılmasıyla kapasitenin 300 bin doz aşıyı muhafaza etmeye yeterli olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’a 6 aşı gelecek

Aşı Eylem Planı’nı hazırlayan Güney Kıbrıs’ta geleneksel ve modern olan 6 aşının kullanılacağı ve siparişlerinin verildiği ifade edildi. Aşılar 38 noktada yapılacak ve randevular internet üzerinden çalışacak portal üzerinden alınacak.

En fazla sipariş edilen aşı “Oxford Astra Zeneca”

Güney Kıbrıs’a ilk etapta 119 bin 204 adet Oxford Astra Zeneca aşısı geldi. Tüm markalar içerisinde en yüksek sayıda alınacak Oxford Astra Zeneca aşısından toplamda 1 milyon 192 bin 43 adet kullanılacağı açıklandı. Aşının 2-8 derecede saklanması gerekirken, Kıbrıs’a gelişi 2022’nin ortalarında tamamlanacak.

Johnson & Johnson 4 parti halinde gelecek

Güney Kıbrıs’ta Johnson & Johnson (Jansen) aşısından 200 bin kişiye göre sipariş verildi. Yılın ikinci çeyreğinde 55 bin, üçüncü çeyreğinde 120 bin ve son çeyreğinde de 25 bin kişi için söz konusu aşının gelmesi bekleniyor.

600 bin Sanofi & Glaxo aşısı gelecek

Sanofi & Glaxo aşısı 600 bin adet olarak sipariş edildi. Bahse konu aşı Güney Kıbrıs’a yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde 300’er yüz bin adet gelecek. Aşının 2-8 derecede saklanması gerekiyor.

Pfizer/BioNTech kullanılmaya başlandı

Pfizer/BioNTech aşısı ise Güney Kıbrıs’a 391 bin 637 adet gelecek. Aşı Eylem Planı’na göre şu ana kadar 48.955 adet aşı ulaştı ve aşılama başladı. Bu yılın ilk çeyreğinde 78 bin 327, ikinci çeyreğinde 117 bin 491, üçüncü çeyreğinde 146 bin 864 aşı adaya ulaşmış olacak. Yeni tip aşının -75 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor.

Curevac aşısının iki türü var

Curevac aşısı iki farklı türde planlanıyor. Bu aşıdan, 6 ay etkili olan aşı 2-8 derecede, 24 ay etkili olanı da -60 derecede korunacak şekilde, 250 bin adet getiriliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 16 bin 667, ikinci çeyreğinde 44 bin 444, üçüncü çeyreğinde 55 bin 555, dördüncü çeyreğinde 66 bin 667 adet gelmesi planlıyor.

En az Moderna aşısı kullanılacak

Moderna aşısından 156 bin 668 adet alınması planlanıyor. Bu yılın ilk çeyreğin 19 bin 584, ikinci çeyrekte 68 bin 542, ikinci ve üçüncü çeyrekte ise 68 bin 542’şer adet aşı gelerek dağıtım planı tamamlanacak.

Novavax ile anlaşma imzalanmadı

Aşı Eylem Planı’ndaki son aşı markası ise Novavax’tan 200 bin adet sipariş edildi, ancak, henüz anlaşma imzalanmadı.

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07/01/2021 10:27