Kıbrıs'ta hangi ünlü nerede sahne alacak?
12/12/2023
Yılbaşında oteller tarafından hazırlanan organizasyonlarda Türkiye’den birçok ünlü sanatçı sahne alacak ve en güzel şarkılarını tatilciler için söyleyecek.
İşte yılbaşında Kıbrıs otellerinde sahne alacak sanatçılar:
The Arkın İskele – Melek Mosso
Kaya Plazzo Resort & Casino – Sıla
Salamis Bay Conti Reosrt Hotel & Casino- Gülden
Kaya Artemis Resort Casino – Derya Uluğ
Elexus Hotel Resort Casino - 30 Aralık Gökhan Tepe, 31 Aralık Ebru Gündeş
Concorde De Luxe Resort - 30 Aralık Nez, 31 Aralık Tayfun
Concorde Tower & Casino – Fedon
Concorde Luxury Resort & Casino – Tarkan
Limak Cyprus Deluxe Otel – İrem Derici
Acapulco Resort Convention Spa - Tan Taşcı