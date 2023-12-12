Kıbrıs'ta hangi ünlü nerede sahne alacak?

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12/12/2023

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Kıbrıs'ta hangi ünlü nerede sahne alacak?


Yılbaşında oteller tarafından hazırlanan organizasyonlarda Türkiye’den birçok ünlü sanatçı sahne alacak ve en güzel şarkılarını tatilciler için söyleyecek.

İşte yılbaşında Kıbrıs otellerinde sahne alacak sanatçılar:

The Arkın İskele – Melek Mosso

Kaya Plazzo Resort & Casino – Sıla

Salamis Bay Conti Reosrt Hotel & Casino- Gülden

Kaya Artemis Resort Casino – Derya Uluğ

Elexus Hotel Resort Casino - 30 Aralık Gökhan Tepe, 31 Aralık Ebru Gündeş

Concorde De Luxe Resort - 30 Aralık Nez, 31 Aralık Tayfun

Concorde Tower & Casino – Fedon

Concorde Luxury Resort & Casino  – Tarkan

Limak Cyprus Deluxe Otel – İrem Derici

Acapulco Resort Convention Spa - Tan Taşcı

12/12/2023 11:23
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TAGS: Kıbrıs oelleri, yılbaşı programı, haber
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