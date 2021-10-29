Kıbrıs'ta her beş lezbiyen kadından biri taciz mağduru

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE), 140 bin biseksüel, lezbiyen, gay, dahil, trans ve interseks üzerinde anket yaptı.

Ankete göre, 2019'dan önceki bir yıl içinde Kıbrıs'ta lezbiyen kadınların toplam yüzde 22'si tacize uğradı.

Avrupa Cinsiyet Enstitüsü, "Taciz, lezbiyen kadınlara yönelik şiddetin en yaygın biçimidir; son 5 yılda yüzde 56'sı herhangi bir nedenle yüz yüze tacize ve yüzde 11'i aynı zaman diliminde siber tacize maruz kalmıştır” ifadelerine yer verdi.

Anket, her 10 lezbiyen kadından birinin (yüzde 10), anketten önceki beş yıl içinde cinsel yönelimleri nedeniyle fiziksel veya cinsel saldırıya uğradığını ortaya koydu.

Anketten 12 ay önce, lezbiyen kadınların yüzde 48'i herhangi bir nedenle tacize uğradı ve yüzde 40'ı cinsel yönelimleri nedeniyle taciz edildi.

Yaygınlık oranları Letonya'da yüzde 52, Litvanya'da yüzde 50 ve Belçika'da yüzde 48 ile Kıbrıs'ta yüzde 22 ve Malta ve Portekiz'de yüzde 28 arasında değişiyor.

Anket ayrıca, mağdurların homofobi korkusuyla fiziksel ve cinsel saldırıları bildirmemeyi tercih ettiğini gösterdi.

Lezbiyen kadınların sadece yüzde 16'sı nefret, fiziksel ve cinsel saldırıyı polis de dahil olmak üzere herhangi bir kuruluşa bildirdi. Raporda, "Bunun nedeni çoğunlukla homofobik tepki korkusuydu" dedi.

EIGE, anketin farklı yorumlardan kaçınmak için 'taciz' terimini kullanmadığını ve bunun yerine belirli taciz eylemlerinin değerlendirildiğini kaydetti.

Anket ayrıca, kadınlar ve erkekler arasındaki fiziksel şiddet ve taciz deneyimlerine ilişkin daha yeni bilgiler sağlayan Temel Haklar Anketi'nden (2021) elde edilen verileri de içeriyor.

Son ankete göre, AB'deki kadınların ortalama yüzde 39'u, anketten önceki beş yıl içinde 2019'da tacize uğradı ve kadınların yüzde 28'i önceki 12 ayda tacize uğradı.

16 ila 29 yaş arasındaki kadınlar için bu oranlar önceki beş yıl ve 12 ay için sırasıyla yüzde 61 ve yüzde 46 idi.

Kendilerini lezbiyen, biseksüel veya 'öteki' olarak tanımlayan kadınların (yüzde 57), yaşadıkları ülkelerin vatandaşı olmayan kadınların (yüzde 51), engelli kadınların (48 yüzde) etkilenme olasılığı daha yüksektir. yüzde) ve EIGE'ye göre yükseköğretim düzeyinde eğitime sahip kadınlar (yüzde 49).

Bu gruba karşı en son nefret içerikli taciz olaylarının çoğunluğu, yüzde 71'i erkekler tarafından işlendi.

Vakaların yüzde 62'sinde fail kadın tarafından bilinmiyordu.

Aynı ankete göre, AB'deki kadınların yüzde sekizi araştırmadan önceki beş yıl içinde fiziksel şiddete (cinsel şiddet hariç) maruz kaldı ve kadınların yüzde beşi önceki 12 ay içinde fiziksel şiddete maruz kaldı.

Ancak, son beş yıl içinde şiddete maruz kalan kadınların yüzde 13'ü bunun cinsel saldırı olduğunu belirtti.

Olaylar çoğunlukla bir kadının kendi evinde (yüzde 37), bir aile üyesi veya bir akraba (yüzde 32) ve çoğu durumda erkekler tarafından işlendi.

EIGE, “Bu, kadınların şiddet deneyimlerinde yakın partner şiddeti veya aile içi şiddetin önemli rolünü doğrulamaktadır” diye yazdı.

Raporda, aynı zamanda, halka açık bir ortamda yabancılar tarafından cinsel tacizin orantısız bir şekilde kadınlar tarafından yaşandığı ve bunun sonucunda, genellikle olası saldırı veya taciz korkusuyla belirli yerlerden ve durumlardan kaçındıklarını bildirdiği belirtildi.

EIGE, fiziksel şiddet ve taciz vakalarının çoğu, özellikle failin bir aile üyesi veya akrabası olduğunda polise bildirilmediği için, “Bu tür endişeler, kadınların kamusal yaşama katılma fırsatlarını azaltıyor” dedi.

Anket, bu tür olayların yalnızca yüzde 22'sinin bildirildiğini söyleyerek, aile içi ve/veya yakın partner şiddetinin önemli ölçüde eksik bildirildiğini gösterdi.

Bu bulgu, FRA'nın 2014 yılında gerçekleştirdiği ve fiziksel ve cinsel şiddet mağduru birçok kadının polis yerine doktorlarla ve sağlık hizmetleriyle temasa geçtiğini gösteren kadına yönelik şiddet araştırması tarafından desteklenmektedir.

EIGE, kadına yönelik şiddetin çeşitli biçimlerine yönelik önceden var olan yasal eksikliklere atıfta bulunarak, "Yetkililer tarafından kaydedilen veriler genellikle toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kapsamını hafife alıyor" dedi.

Buna “psikolojik ve ekonomik istismarın bir tür cinsiyete dayalı şiddet veya rızaya dayalı tecavüz tanımlarından ziyade zorlamaya dayalı olarak tanınmaması” da dahildir.

Durumu düzeltmek için EIGE, Üye Devletlerin mağdur hakları direktifinin ve İstanbul Sözleşmesinin asgari gerekliliklerini yerine getirmesine yardımcı olmak ve eş şiddeti ve tecavüz konusunda polis ve adalet sektörleri tarafından AB çapında idari veri toplamaya rehberlik etmek için 13 gösterge geliştirdi. Eşitsizlikler kadına yönelik şiddet riskini artırıyor.

Kaynak: Cyprus Mail

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29/10/2021 11:32