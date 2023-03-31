Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın İngilizce kaleme alınan “Kıbrıs’ta iki devlet vizyonu” kitabının tanıtımı Londra’da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın temennisinin; “müzakereler için yeni bir temel oluşturarak Kıbrıs konusundaki yarım asırdır süregelen kördüğümü çözmek” olduğu belirtilen “Kıbrıs'ta İki Devlet Vizyonu” kitabı, Cumhurbaşkanı Tatar ve müzakere ekibinin, 2020 ve 2022'nin sonlarına kadar iki yıllık samimi, yapıcı ve meşakkatli çalışmasını belgeliyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, kitap tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, iki devlete dayalı çözüm vizyonunun anlatıldığı kitapla güzel bir iş ortaya çıktığını kaydetti.

Kıbrıs’ta iki devlete dayalı çözümün önemine işaret eden Tatar, Rum tarafının 60 yıldır sürdürülen çözüm müzakerelerinde ortaya çıkan tüm anlaşmaları reddettiğini, o yüzden yeni dönemde iki devletin iş birliğine dayalı çözümü önerdiklerini ifade etti ve enerji başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliği yapabileceklerini kaydetti.

Kıbrıs’ın önemli bir ada olduğunu ve bu coğrafyada gerginlik yerine iş birliği içinde geleceği kurabileceklerini anlatan Tatar, KKTC’nin bölgede güçlü bir devlet olarak yerini aldığını ve geçmişe dönmeyeceklerini söyledi.

Kitabın iki devletli çözüm vizyonu ile bu siyasetin ortaya çıkmasını anlattığını ifade eden Tatar, Özel Danışmanı Ergün Olgun, müzakere heyetinden Güneş Onar, Hüseyin Işıksal ve Kerem Haser’e teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs’ta iki halk ve iki devlet olduğunu, Kıbrıs gerçeklerinin artık kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargoların kaldırılması, gençlere spor başta olmak üzere tüm kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yaptı.

Tatar, KKTC’nin bölgede istikrarın sigortası olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının adalet istediğini söyledi, Kıbrıs’ta iki devletin iş birliğine dayalı çözümün bölgeye de istikrar getireceğine inanç belirtti.

Kerem Haser tarafından kaleme alınan “Kıbrıs'ta İki Devlet Vizyonu” kitabı, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cenevre- İsviçre'de Nisan 2021’de gerçekleştirilen 5+BM gayriresmi toplantısında yaptığı; “Kıbrıs Türk halkının müktesep, egemen eşitliğine dayalı iki devletli vizyonunu uluslararası toplum nezdinde ilk kez ortaya koyduğu” orijinal açıklamaları ve sunumları ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın göreve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu görüş ve öngörülerini de içeren kitapla “Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs'ta kendi kaderini tayin etme haklarına sahip egemen bir halk olduğu ve iki devletin farklı alanlarda birbiriyle iş birliği yaptığı, sürdürülebilir barış ve istikrar için ileriye bakma zamanının geldiği” mesajı verilmek istendiği belirtildi.

Kitap, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tam olarak destek gören Cumhurbaşkanı Tatar liderliğindeki KKTC'nin, yarım asırdan fazla süren federal temelli müzakerelerin ardından, neden yeni bir temel arama noktasına geldiğine dair ikna edici bir açıklama sunuyor.

Kitap ayrıca Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne ve ayrıca Cumhurbaşkanı Tatar'ın 130’a yakın toplantısını, haberlerini ve açıklamalarını belgeliyor.

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31/03/2023 13:39