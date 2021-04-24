Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm Platformu açıklama yaptı

Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm Platformu, müzakereler ve beklentileriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Platformumuz bildiriyi imzalayan 65 küresel sivil toplum örgütünü temsil etmektedir” denildi.

Federasyona dayalı bir çözüm bulmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yürütülen görüşmelerin Kıbrıs Türk ve Rum halkının beklentilerini boşa çıkardığı kaydedilen açıklamada, özetle şunlar ifade edildi:

“Bizim prensiplerimiz basit ve açıktır. Kıbrıs Türk halkının hakları göz ardı edilemeyecektir:

• Kendi kendini yönetme hakkı,

• Kendi dilini konuşma hakkı,

• Kendi dinini ve kültürünü serbestçe idam etme hakkı,

• Eğitimde eşit fırsatlar, uluslararası örgütlere katılım hakkı, serbest dolaşım ve ekonomik

özgürlük ve kendi yönetimini seçme hakkı.

• Zulüm ve saldırıdan uzak, korkusuzca yaşama hakkı,

• Kendi güvenliği için kendi Garantörünü seçme hakkı.”

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24/04/2021 12:42