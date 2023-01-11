Kıbrıs’ta iki devletli çözüme Almanya’dan ret

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümün seçenek olmadığını ve gerilimin azaltılması için baskı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

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11/01/2023
Hürriyet

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Kıbrıs’ta iki devletli çözüme Almanya’dan ret

Kıbrıslı mevkidaşı Ioannis Kasoulides ile önceki gün basın toplantısında konuşan Baerbock, “Almanya kesinlikle sizin tarafınızda. Çözüm ancak Birleşmiş Milletler kararları temelinde bulunabilir” dedi.

Baerbock, “Bölünmüşlüğüne dair bir tarihe sahip olan bir ülke olarak biz Almanlar, mevcut statükodan duyduğunuz düş kırıklığını diğer Avrupa ülkelerinden biraz daha iyi anlayabiliriz. Almanya kararlı bir şekilde yanınızda duruyor” ifadelerini kullandı. KKTC ve Türkiye, iki toplumlu federal çözüm çabalarının sonuçsuz kalması üzerine iki devletli çözümü destekliyor.

11/01/2023 09:56
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TAGS: Kıbrıs, iki devletli, çözüm, Almanya, ret
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